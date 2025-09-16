文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、11月より、timeleszの佐藤勝利、原嘉孝が火曜パーソナリティを担当することが決定した。

2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。11月からは、火曜日の『レコメン！』のパーソナリティにtimeleszの佐藤勝利と原嘉孝が就任する。佐藤と原は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる11月4日（火）の放送は、佐藤勝利、原嘉孝の2人で担当する。また、原嘉孝が単独でレギュラーラジオパーソナリティを務めるのは当番組が初となる。

11月から火曜日のパーソナリティを務めるtimeleszは、新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」を経て、8人体制として新たなスタートを切ったアイドルグループ。文化放送では、グループ初のレギュラーラジオ番組『Sexy ZoneのQrzone』が2012年4月にスタート。2024年4月には『timeleszのQrzone』に番組名を変更し、現在も放送中だ。今回の『レコメン！』パーソナリティ就任にあたり、『timeleszのQrzone』は13年半の歴史に幕を下ろす。

装いも新たにスタートする火曜日の『レコメン！』は、佐藤勝利、原嘉孝の魅力を余すことなくお届けしていく。

パーソナリティ就任にあたり、佐藤勝利、原嘉孝は以下のようにコメントしている。

【佐藤勝利】

文化放送さんで生放送のラジオをやらせていただく事になりました。メンバーの原ちゃんと交互になります。生放送は喋っちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよっていうのを思う存分ぶつけてみます笑

3時間もあるので、途中ガス欠してたら笑ってください。いや原ちゃんはそんな事にならないだろうから、一生懸命頑張らせていただきます！ 火曜10時よろしくお願いします！

【原嘉孝】

この度メンバーの佐藤勝利と週替わりで、火曜日の『レコメン！』パーソナリティに就任させていただくことになりました！ 毎回僕なりの楽しい火曜の夜をお届けできるよう頑張ります！

どんなラジオになっていくんだろうなー。しっぽりと話す日があってもいいよなー。でもメンバーがゲストで来てワイワイする回も楽しいよなー！ とにかく！ お楽しみにしていてください！

＊なお、現在火曜日のパーソナリティを務めているハナコ・秋山寛貴は、10月28日（火）の放送が最終出演となります。

【11月からの『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） ※初回出演：11月4日

（水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、Liella!、Girls²、田中れいか