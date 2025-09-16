Spotify、無料プランでも「好きな曲を選べる」ように 検索やリンクからの直接再生にも対応
音楽配信サービスのSpotifyが、無料プランの大規模な機能アップデートを実施した。
Spotifyが今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブ 第1弾アーティストにちゃんみな、HANA、羊文学
従来の無料プランでは、シャッフル再生のみが基本仕様だったが、今回のアップデートにより、アーティストページやプレイリストから、ユーザーが好きな楽曲を広告付きで直接再生できるようになった。また、検索した楽曲をその場で再生できるようになったほか、SNSや友人から共有されたリンクからも楽曲を直接再生することが可能になった。これにより、有料プランを契約をしていないユーザーでも、より柔軟で直感的な音楽体験を楽しむことができるようになった。
Spotifyは現在、180以上の国と地域でサービスを展開しており、2億7600万人の有料会員を含む6億9600万人のユーザーが利用。1億曲以上の音楽に加え、700万以上のポッドキャスト、35万以上のオーディオブックを提供している。有料プラン「Premium Standard」の月額料金は1080円。
なお、一部の再生機能にはライセンス条件による制限があり、地域によって提供内容が異なる場合がある。
