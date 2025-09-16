timelesz佐藤勝利＆原嘉孝、11月から『レコメン！』火曜パーソナリティーに就任 『Qrzone』は13年半の歴史に幕
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、原嘉孝が、文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月〜木曜日 後10：00〜深1：00）において、11月より火曜パーソナリティーを担当することが決定した。
2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。佐藤と原は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる11月4日の放送は、2人で担当する。原が単独でレギュラーラジオパーソナリティーを務めるのは同番組が初となる。
11月から火曜日のパーソナリティーを務めるtimeleszは、新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」を経て、8人体制として新たなスタートを切った。同局では、グループ初のレギュラーラジオ番組『Sexy ZoneのQrzone』が2012年4月にスタート。24年4月には『timeleszのQrzone』に番組名を変更し、現在も放送中。今回の『レコメン！』パーソナリティー就任にあたり、『timeleszのQrzone』は13年半の歴史に幕を下ろす。
■出演者コメント
▼佐藤勝利
文化放送さんで生放送のラジオをやらせていただく事になりました。メンバーの原ちゃんと交互になります。生放送は喋っちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよっていうのを思う存分ぶつけてみます笑。
3時間もあるので、途中ガス欠してたら笑ってください。いや原ちゃんはそんな事にならないだろうから、一生懸命頑張らせていただきます！火曜10時よろしくお願いします！
▼原嘉孝
この度メンバーの佐藤勝利と週替わりで、火曜日の『レコメン！』パーソナリティーに就任させていただくことになりました！毎回僕なりの楽しい火曜の夜をお届けできるよう頑張ります！
どんなラジオになっていくんだろうなー。しっぽりと話す日があってもいいよなー。でもメンバーがゲストで来てワイワイする回も楽しいよなー！とにかく！お楽しみにしていてください！
