¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¦¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¦¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£¶Æü¸á¸å¡¢ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÅÞ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¼ã¼Ô¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿ÄêÎ¨¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï»²±¡¤ÇÅöÁª£µ²ó¡¢½°±¡¤ÇÅöÁª£²²ó¤ò½Å¤Í¡¢³°Áê¤äÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤òÁ´¤Æ»È¤¤¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÁíºÛÁªÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£½µÆâ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¼«Ì±¤Ï¡Ë³³¤Ã¤×¤Á¤À¡£ºÇ¸å¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò»Ù±ç¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀµ¼°É½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¿Ø±Ä¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½ÐÇÏ¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÁªµóÂÐºöËÜÉôÄ¹¤Ë½¢¤¯¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö»ä¤«¤é°ÍÍê¤·¡¢¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤â½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¹Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤À¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£