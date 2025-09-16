

文化放送は、文化放送開発センターとともに主催するイベント「全国ふるさとフェア」を11月1日（土）～3日（月・祝）の3日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて開催する。

今回で19回目を迎える「全国ふるさとフェア」は2004年の初開催以来、「全国の郷土や食文化を広く一般に情報発信しよう」という主旨のもと、文明開化さきがけの地・横浜の名所の一つ「横浜赤レンガ倉庫 イベント広場」にて開催。今では“横浜の秋の風物詩”として定着し、昨年は3日間で来場者10万5000人を記録している。

初出店の団体が多い今年の注目の一つが「北海道観光機構」。北海道の観光協会や市町村が北海道の魅力を発信するほか、物産品や参加型コーナーも実施予定。

神奈川県からは「三浦商工会議所」がマグロの茜身(血合い)を調理して販売するほか、鳥取県からは「江府町(こうふちょう)」と「山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク」のPR、福島県川内村のお酒の試飲販売、北海道根室市の「株式会社兼由」が煮つけ商品の物販などで出店予定だ。

昨年に引き続き「三陸・常磐の海うまいもんマルシェ」では、お土産にも最適なかまぼこや缶詰などの水産物を販売。

新米は各県自慢のブランド米が出品され、福井県「いちほまれ」、山形県「つや姫」は会場で試食も可能で、食べ比べを楽しむこともできる。

また今年も、大人気のご当地グルメがキッチンカーで集合。北海道の「十勝牛とろ丼」、福岡・久留米立花うどんの「肉ごぼ天うどん」、千葉の「勝浦タンタンメン」、三重から「松坂牛焼肉丼」なども出店予定。

このほか、茨城県東海村から本場の干し芋、静岡茶の詰め放題など、ご当地自慢のメニューが勢ぞろいする。

写真：昨年開催の様子

【イベント概要】

■イベント名： 「全国ふるさとフェア2025」

■開催日時： 11月 1日（土）・2日(日)・3日(月・祝) 10:00～18:00 （※雨天決行・荒天中止、時間は予定）

■会 場： 横浜赤レンガ倉庫 イベント広場

■入場料： 無料

■主 催： 全国ふるさとフェア実行委員会(㈱文化放送開発センター)、文化放送

■後 援： 横浜市、横浜観光協会

■公式サイト：https://furusatofair.com/

■一般問い合わせ： 全国ふるさとフェア実行委員会（㈱文化放送開発センター内） 03-5403-2637