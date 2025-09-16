

文化放送が制作委員会に参画している新規VTuberプロジェクト「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」では、このほどVTuberメンバー6名がデビューし、2025年9月21日（日）19:00より各YouTubeチャンネルにて初配信を実施する。この記念すべきデビューに合わせ、Xフォローリポストキャンペーンを本日13:00からスタート。

本キャンペーンでは、「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」対象Xアカウントのフォローとリポストをしていただいたユーザーの中から、抽選で3名にシンセサイザーをプレゼント。なお、プレゼントされるシンセサイザーは、本プロジェクトでメンバーも使用している、KORG・Roland・Yamahaのシンセサイザーとなる。

なお、本キャンペーン期間は、本日2025年9月16日（火）13:00～ 9月30日（火）23:59まで。

【「SYNTHMANIACS」よりデビューのVTuberメンバー】



左から）譜束ぴあの（FUTABA PIANO）、譜束いおり（FUTABA IORI）、刻美りずむ（KIZAMI RIZUMU）、波導らいざ（NAMIDO RAIZA）、符洛院カナデ（PURAGUIN KANADE）、天空乃ヒビキ（TECHNO HIBIKI）

【キャンペーン詳細】

＜プレゼント商品詳細＞

・「KORG microKORG2」

・「Roland JD-08 ＋ K-25m」

・「Yamaha SEQTRAK」

各1名様

＜参加方法＞

①シンセマニアクス公式X（@synthmaniacs）をフォロー

②「KORG microKORG2」をご希望の方は、符洛院カナデ（@Kanade_SYNP）&天空乃ヒビキ（@Hibiki_SYNP）Xをフォロー

「Roland JD-08 ＋ K-25m」をご希望の方は、刻美りずむ（@Rizumu_SYNP）＆波導らいざ（@Raiza_SYNP）Xをフォロー

「Yamaha SEQTRAK」をご希望の方は、譜束ぴあの（@Piano_SYNP）&譜束いおり（@Iori_SYNP）Xをフォロー

③シンセマニアクス公式Xの該当ポストをハッシュタグ「#シンセマニアクス初配信」をつけて引用リポスト

※複数機種への同時応募も可能。

その際は②のフォローするメンバーを増やしていただき、①③については1度で応募完了となります。

＜抽選・結果発表＞

抽選の上、当選者を決定いたします。応募時に使用されたXアカウントへのDMにて当選通知を行います。

＜応募期間＞

2025年9月16日(火)13:00～9月30日(火)23:59

【「SYNTHMANIACS PROJECT」について】

本プロジェクトはシンセサイザーの魅力を発信することを目的とし、シンセサイザーを活用した演奏や楽曲制作など、音楽活動を主軸としており、文化放送はこの企画趣旨に賛同し、製作委員会に参画している。

2024年11月にデビューメンバーのオーディション募集を開始した本プロジェクトでは、その後の選考を経て、今回のデビューメンバーが決定。今後はシンセサイザーの演奏や作曲配信に加えて、リアル会場でのライブイベントなども予定しており、活動を通してシンセサイザーの魅力を発信していく。

本プロジェクトには、「ラブライブ!」「おそ松さん」などヒットアニメの音楽を担当した音楽プロデューサーであり、世界的にも希少なシンセサイザーを多数所有するシンセサイザーコレクターとしても有名な佐藤純之介氏が演奏や楽曲制作を全面サポートしている。

【プロジェクト概要】

■プロジェクト名： 新規VTuberプロジェクト「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」

…シンセサイザーの魅力を発信することを目的とし、シンセサイザーを活用した楽曲制作や

演奏など、音楽活動を主軸としたVTuberプロジェクト

■SYNTHMANIACS PROJECT製作委員会：

Age Global Networks株式会社、株式会社文化放送、株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント、

株式会社TOY CUTE、株式会社NHKアート、インディビジュアルミュージック株式会社

■HP： https://synthmaniacs.com/

■公式X： @synthmaniacs

■YouTube： https://www.youtube.com/@SYNTHMANIACS_PROJECT