±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß147±ß¤Á¤ç¤¦¤É¡¡¾®Àô»áÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¢²ÃÆ£Ï¢·È¤ÇÇ¯ÆâÍø¾å¤²´ÑÂ¬
±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß147±ß¤Á¤ç¤¦¤É¡¡¾®Àô»áÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¢²ÃÆ£Ï¢·È¤ÇÇ¯ÆâÍø¾å¤²´ÑÂ¬
¸å¾ì¤ËÆþ¤ê±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤ÇÆð²½¡£¾®Àô»á¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆ£»á¤ò´´Éô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÄ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤¬¹â»Ô»á¤òÇË¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ê¤éÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤È»Ô¾ì¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¡¦²ÃÆ£»áÏ¢·È¤ÇÇ¯Æâ¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å¾ì¤ËÆþ¤ê±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤ÇÆð²½¡£¾®Àô»á¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆ£»á¤ò´´Éô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÄ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤¬¹â»Ô»á¤òÇË¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ê¤éÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤È»Ô¾ì¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¡¦²ÃÆ£»áÏ¢·È¤ÇÇ¯Æâ¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£