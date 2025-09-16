¾åÃÏÍºÊå¡Ö¥¬¥é¥±¡¼»È¤Ã¤Æ¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ww¡×¡¡Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÌó15Ç¯¤Ö¤ê¡ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î15Ç¯¤Ö¤ê¡ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¡Ö15Ç¯¤Û¤É¤Ö¤ê¡¡#º´Æ£ÆóÏ¯ ¤µ¤ó¡¡#¤Ñ¤Ã¤¯¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤³¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¾åÃÏ¤Èº´Æ£¤Ï¡¢2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¨Ë´ÊÛ¸î»Î¡×¤ä¡¢2012Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¡¼¥Æ¥£¥Þ¥Þ¡×¤Ë¤Æ²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ë¤Ê¤êÆóÏ¯¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¦¤ï¡ª¤æ¡¼¤¹¤±ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Ù¡¡¡ØÆóÏ¯¤µ¤ó¤³¤½ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤èw¡Ù¡¡¤È¡£Ä«¤«¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎçÓ¤á¹ç¤¤¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤òÅº¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¬¥é¥±¡¼»È¤Ã¤Æ¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·ww¡¡ÆóÏ¯¤µ¤ó¤ÇµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º´Æ£¤¬º£¤Ç¤â¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÆóÏ¯¤µ¤ó¤Æ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¡Øº´Æ£ÆóÏ¯¡Ù¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÆóÏ¯¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¤æ¡¼¤Á¤ã¤ó¾Æ¤±¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£