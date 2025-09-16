¡Ú ¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¡¦ÀÐ¹õºÌ ¡Û¡¡É×¡ÖLUNA SEA¡×¿¿Ìð¤ÎÇ¾¼ðáç¸øÉ½¤Ë¡¡¡Ö¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢É×¤Ç¡ØLUNA SEA¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¡¦ÀÐ¹õºÌ ¡Û¡¡É×¡ÖLUNA SEA¡×¿¿Ìð¤ÎÇ¾¼ðáç¸øÉ½¤Ë¡¡¡Ö¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¡¡»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¸øÉ½¸å¤Ë¿¿Ìð¤µ¤ó¤ä¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖÀèÆü¡¢É×¤Ç¤¢¤ëLUNA SEA¿¿Ìð¤Î¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤¬¡¡ËÜ¿Í¤è¤ê¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÞÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢É×¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¼«¿È¤È²ÈÂ²¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û