【97話】 9月16日 公開

講談社は9月16日、ぼーかん氏（マンガ）と上村純子氏（原作）によるマンガ「いけない!ルナ先生R」第97話「お化け屋敷2」をコミックDAYS等で公開した。

なお最新話になる第98話「お化け屋敷3」も公開されている。コミックDAYSでの価格は50ポイント。

本作はぐうたら高校生・わたるが立派な大人になれるよう、真面目でちょっと天然なルナ先生がやさしくエッチな個人授業を行なうという作品。

第97話では、ルナ先生が友達と協力して作ったお化け屋敷で、わたるを怖がらせようと奮闘する。現在コミックDAYSでは第96話「お化け屋敷1」などが無料で公開されている。

【いけない！ルナ先生R】

