¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ÖWizardry Variants Daphne ～Ì¾¤â¤Ê¤ºÇ¸å¤ÎËÁ¸±～¡×¤¬DRE¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç10·î15Æü¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥É¥ê¥³¥à¤Ï¡¢iOS/Android/SteamÍÑ3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¡ÖWizardry Variants Daphne¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ÖWizardry Variants Daphne ～Ì¾¤â¤Ê¤ºÇ¸å¤ÎËÁ¸±～¡×¤ò¡¢10·î15Æü12»þ¤è¤êÌµÎÁ¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ÖDRE¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖWizardry Variants Daphne¡×¤Ï¥É¥ê¥³¥à¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖWizardry¡×¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¤Î3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¡£¥ªー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¤Î¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÄ®¤Ç¤Î°éÀ®¤äÊäµë¤È¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¼ý½¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡ÖÆàÍî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ü¤Ø¤È¿Ê¤à¡£Å¨¤È¤ÎÀïÆ®¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò´Þ¤á¤¿ºÇÂç6¿Í¤ÎÊÔÀ®¤Ç¡¢¼öÊ¸¤ä¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚWizardry Variants Daphne¡Û
¡¡¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¡ÖWizardry Variants Daphne ～Ì¾¤â¤Ê¤ºÇ¸å¤ÎËÁ¸±～¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦¥É¥ê¥³¥à¡¢µÓËÜ¡¦ÉÍÂ¼½Ó´ð»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦Æ£ß·µª¹¬»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä©¤àÆàÍî¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¢¡ÖWizardry Variants Daphne ～Ì¾¤â¤Ê¤ºÇ¸å¤ÎËÁ¸±～¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¡ÖÆàÍî¡×¤Ï³«¤¯¡£
¤½¤ì¤ÏÂçÃÏ¤ò¿ª¤à»à¤Î¼ö¤¤¡£
¡Ø»à¡Ù¤ò°¦¤¹¤ëËâ¿Í¤Ï¡¢
¿Í¤äÆ°Êª¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·À¤³¦¤ÏÀäË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
²¦¤ÏÂå¡¹¡¢Éõ°õ¤ÎÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢
ÆàÍî¤Î¼ö¤¤¤«¤é¹ñ¤ò¸î¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤Î¹ñ²¦¤¹¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢
À¤³¦¤Ï¹ï¡¹¤È¡¢»à¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¹³¤¦¤³¤È¤¹¤é¡¢°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢ÌÇ¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
(C)2026 Notiyuki Fujisawa
(C)2026 Toshikiri Hamamura
(C)Drecom Co., Ltd.
Wizardry is a trademark of Drecom Co.,Ltd.