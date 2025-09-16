¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿78ºÐ½÷À¤¬76ºÐ½÷À±¿Å¾¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ ¸«ÄÌ¤·°¤¯Æ»Éý¤â¶¹¤¤¸òº¹ÅÀ
¡¡»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç15Æü¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·¬Ì¾»ÔÂçÊ¡¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç15Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à78ºÐ¤ÎÌµ¿¦¡¦µÜÂ¼¹¬Âå¤µ¤ó¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÇã¤¤Êª¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤Æ»Éý¤Î¶¹¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
