平手友梨奈の新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が、10月より放送のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのエンディングテーマに起用。また、オープニングテーマとエンディングテーマの両楽曲を使用したPVも公開となった。

アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』は、鳴見なるの原作による“日常崩壊系”ラブコメ。本楽曲は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソングとなっており、束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がっている。

また、平手は楽曲について「すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけると嬉しいです！」とコメントしている。

＜平手友梨奈 コメント＞

純粋に漫画が面白く、仕事の合間を見つけて読んでました！楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけると嬉しいです！渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました！笑RECの際も歌うというよりはセリフを言っているかのように歌ったのも今回、意識した部分になっております！アニメ面白いのでぜひ見てください！

（文＝リアルサウンド編集部）