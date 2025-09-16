ÁêÌÏ¸¶¤¬ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼õÃíÈÎÇä
¡¡SCÁêÌÏ¸¶¤Ï15Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¬¥ß¥Æ¥£¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò½Ë¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¬¥ß¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤È¥Í¡¼¥à¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥¬¥ß¥Æ¥£¤Î´é¤òÇÛÃÖ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¬¥ß¥Æ¥£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼õÃíÈÎÇä´ü´Ö¤Ï16Æü¤Î18»þ¤«¤é18Æü¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£È¯Á÷¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤È¥Í¡¼¥à¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥¬¥ß¥Æ¥£¤Î´é¤òÇÛÃÖ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¬¥ß¥Æ¥£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼õÃíÈÎÇä´ü´Ö¤Ï16Æü¤Î18»þ¤«¤é18Æü¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£È¯Á÷¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025¥¬¥ß¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»https://t.co/hvXG9ctEiX#SCÁêÌÏ¸¶ || #SCS pic.twitter.com/ZGVU6ChNIL— SCÁêÌÏ¸¶ (@sc_sagamihara) September 15, 2025