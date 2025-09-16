¶áÂçÉí¤«¤é28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÂ´J¥ê¡¼¥¬¡¼ÃÂÀ¸¡£MFÀîÅÄÂÀÍÛ¤ÈDFºéËÜÂç¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤òÄü¤á¤º¤ËFCÂçºå²ÃÆþ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë9²ó½Ð¾ì¤·¡¢Áª¼ê¸¢¤Ë¤â5²ó½Ð¾ì¡£¶¯¹ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÀ¾¤Ë¤âÄêÃå¤·¡¢GKÂçÀ¾¾¡ù¦(¸½¡¦È¬¸Í)¡¢FW²ÏÂ¼·Ä¿Í(¸½¡¦¼¯»ùÅç)¤È¤¤¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢·ãÀï¶è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçºåÉÜ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¶áÂçÉí¹â¤À¤¬¡¢¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£9·î12Æü¡¢¤È¤â¤ËÍèµ¨¤«¤é¤ÎFCÂçºåÆþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿MFÀîÅÄÂÀÍÛ(3Ç¯)¤ÈDFºéËÜÂç(3Ç¯)¤Î2¿Í¤Ï¡¢¶áÂçÉí¤È¤·¤Æ¤ÏDFÄÔËÜÌÐµ±»á(µþÅÔ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼)°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹âÂ´J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥×¥í¤«¤é¶½Ì£¤òÌã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÏÂç³Ø¤ÎÉíÂ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Ê³Ø»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Ï³Ð¸ç¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¡È¥×¥í¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤ÈÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤â¶áÂçÉí¤ÎOB¤Ç¤â¤¢¤ë»û»ÕÍªÅÍ´ÆÆÄ¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀîÅÄ¤ÈºéËÜ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤º¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¼«¤é¤Î¿Ê¤àÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âFCÂçºå¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ëÅìÂçºå»Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈØÅÄ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Éã¡¦¹ÀÆó»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÇðÅÄSC¤ÇÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾®ÁÎ¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¡£¶áÂçÉí¤Ç¤ÏÆþ³ØÁ°¤«¤éA¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÏº÷¤·¡¢½ÕµÙ¤ß¤Ë¤ÏJ3¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÎý½¬»²²Ã¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤¬¶ì¼ê¤Ç¶¯ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤é¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¤é¥×¥íÁê¼ê¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢7·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢8·î¤Ë¤ÏFCÂçºå¤ËÎý½¬»²²Ã¡£²áµî2²ó¤Î¥×¥í¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Çº¹¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤ï¤¹¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ³ÍÆÀ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¥×¥í¤Ç¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁ°¸þ¤¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËJ1¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é¤âU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºéËÜ¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤òµ¡¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢J1¤ò´Þ¤à·×3¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ò·Ð¸³¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤È¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ä¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹½ê¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢CB¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿§ÎÉ¤¤ÊÖ»ö¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤«¤é¤âÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢"¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¡É¤È¼«¿®¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤¬Ì´¤«¤éÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ëºéËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¸Å²°¤ÈA·ÀÌó¤â·ë¤ó¤À18ºÐDF¿¹ÁÔ°ìÏ¯¤ÎÂ¸ºß¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿FCÂçºå¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ°ÊÍè´Ø¿´¤òÊú¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ç½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬»²²Ã¤ò·Ð¸³¤»¤º¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍè¤Æ¤âÎÉ¤¤¤è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×(ºéËÜ)¡£
¡¡ºéËÜ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿©»öÎÌ¤ò1Æü5¿©¤Ë¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç½µ3²ó¶Ú¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯U-17ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢66kg¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¸½ºß70kg¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÜÀÒÁÈ¤äÂçÂ´¤Î²ÃÆþ¤¬¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿FCÂçºå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹âÂ´Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¡£Ä¹Ç¯¡¢²£ÉÍFC¤äÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÌùÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Çº£¸å¤Ï¤è¤ê°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÎÁ°È¾¤Ï¡ÖÆÃÊÌÂç²ñ¡×¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾º¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¯¼ã¼ê¤¬»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤â2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º¬µ¤¶¯¤¯¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢2¿Í¤Ï°ìÇ¯ÌÜ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡¿¹ÅÄ¾µÁ)
¡¡Àè¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âFCÂçºå¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ëÅìÂçºå»Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈØÅÄ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Éã¡¦¹ÀÆó»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÇðÅÄSC¤ÇÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾®ÁÎ¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¡£¶áÂçÉí¤Ç¤ÏÆþ³ØÁ°¤«¤éA¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÏº÷¤·¡¢½ÕµÙ¤ß¤Ë¤ÏJ3¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÎý½¬»²²Ã¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤¬¶ì¼ê¤Ç¶¯ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤é¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¤é¥×¥íÁê¼ê¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢7·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢8·î¤Ë¤ÏFCÂçºå¤ËÎý½¬»²²Ã¡£²áµî2²ó¤Î¥×¥í¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Çº¹¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤ï¤¹¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ³ÍÆÀ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¥×¥í¤Ç¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁ°¸þ¤¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËJ1¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é¤âU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºéËÜ¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤òµ¡¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢J1¤ò´Þ¤à·×3¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ò·Ð¸³¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤È¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ä¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹½ê¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢CB¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿§ÎÉ¤¤ÊÖ»ö¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤«¤é¤âÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢"¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¡É¤È¼«¿®¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤¬Ì´¤«¤éÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ëºéËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¸Å²°¤ÈA·ÀÌó¤â·ë¤ó¤À18ºÐDF¿¹ÁÔ°ìÏ¯¤ÎÂ¸ºß¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿FCÂçºå¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ°ÊÍè´Ø¿´¤òÊú¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ç½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬»²²Ã¤ò·Ð¸³¤»¤º¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍè¤Æ¤âÎÉ¤¤¤è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×(ºéËÜ)¡£
¡¡ºéËÜ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿©»öÎÌ¤ò1Æü5¿©¤Ë¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç½µ3²ó¶Ú¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯U-17ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢66kg¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¸½ºß70kg¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÜÀÒÁÈ¤äÂçÂ´¤Î²ÃÆþ¤¬¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿FCÂçºå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹âÂ´Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¡£Ä¹Ç¯¡¢²£ÉÍFC¤äÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÌùÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Çº£¸å¤Ï¤è¤ê°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÎÁ°È¾¤Ï¡ÖÆÃÊÌÂç²ñ¡×¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾º¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¯¼ã¼ê¤¬»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤â2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º¬µ¤¶¯¤¯¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢2¿Í¤Ï°ìÇ¯ÌÜ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MFÀîÅÄÂÀÍÛ¤Ïµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ÆÃÄ¹
DFºéËÜÂç¤ÏÄ¹¤¤¼êÂ¤È¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ä¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬Éð´ï
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡¿¹ÅÄ¾µÁ)