アステリア<3853.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、ノーコード開発ツール「Ｃｌｉｃｋ」を開発・販売するＭｉｋｏＳｅａ（東京都千代田区）をグループ傘下に収める株式譲渡契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



ＭｉｋｏＳｅａをグループ傘下に収めることで、ノーコードでネイティブアプリやＷｅｂアプリを開発するという重要なピースを埋めることになり、モバイルアプリ開発ツールの全てのニーズに対応できるようになる。また、最初のコラボレーションとして、アステリアのノーコードで業務アプリが作成できるモバイルアプリ作成ツール「Ｐｌａｔｉｏ」と「Ｃｌｉｃｋ」の融合による新製品「Ｐｌａｔｉｏ Ｃａｎｖａｓ」を９月２９日に発売し、細かな画面設計や高いセキュリティー対応など大規模開発にもＰｌａｔｉｏを適応可能にする。



更に、「Ｃｌｉｃｋ」において、日本円建ステーブルコイン「ＪＰＹＣ」との連携機能を提供すると発表した。ＪＰＹＣの発行が始まってから１カ月以内に提供開始する予定で、これにより、「Ｃｌｉｃｋ」ユーザーが開発するモバイルアプリからＪＰＹＣの送受信が可能になる。



