ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの角型フィルター「Partial White Premium Mist No.5 100×150mm」と「Premium Soft GND 1.2 75×100mm」を9月8日（月）に発売した。

いずれもSCHOTT製のB270ガラスを採用。撥水・撥油・防汚コーティングが施されている。

Partial White Premium Mist No.5 100×150mm

7月22日（火）に発売された「Partial White Premium Mist（PWPM） No.3」と同様、中央を境界線として半分がミスト効果、もう半分が透過となる100mm幅のハーフミスト系フィルター。今回追加されたNo.5は、ミスト効果が最も高い製品になる。

通常モデルのほか、HT100 IVシステムに対応したフィルターフレーム装着済みモデルも用意する。

[in Frame] Partial White Premium Mist No.5 100×150mm

Premium Soft GND 1.2 75×100mm

Partial White Premium Mist No.5 100×150mm：2万6,840円 [in Frame] Partial White Premium Mist No.5 100×150mm：3万1,240円

明暗差を抑える75mm幅の角型GNDフィルター。偏光の境目がなめらかに変化するソフトタイプの新製品になる。価格は1万3,530円。

同じく75mm幅のソフトタイプ「Premium Soft GND 0.9 75×100mm」よりも、濃度が1段分濃くなっている。75mm幅の角型フィルターホルダー「HT75 Filter Holder」などと組み合わせて使用する。