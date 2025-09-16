Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

■「髪切った？」の声も。黒髪サラストヘアの宮舘涼太

「ラヴィット！ 是非ご覧ください！」というコメントとともに公開されたのは、番組セット内で指をL字型にする”ラヴィットポーズ”をきめている宮舘のソロショット。

黒髪サラストヘアを横分けにした宮舘は、大胆なペイントが施されたデニム×迷彩柄ジャケットを着用し、首には茶系のスカーフ。個性的な衣装だが、難なく着こなすどころか非常に似合っている。

SNSでは「おしゃれ」「さすがの着こなし」「秋らしい装いが素敵」といったファッションに対する反響の他、宮舘のヘアスタイルの変化に気づいた人も多く、「髪切った？」「短髪かわいい」「さらにカッコ良くなってる」「ビジュ大優勝」などの声も寄せられている。

