10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』公式Instagramで、Snow Manの宮舘涼太が演じる北斗総一郎のキャラクターPVが公開された。

【動画・写真】宮舘演じる北斗総一郎のキャラクターPVなど

■宮舘は超常現象専門家・北斗総一郎を怪演

水上恒司が主演、ヒロインが山下美月を務める、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作を実写映画化した『火喰鳥を、喰う』。

信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届いて以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった…。

キャラクターPVでは、北斗が「相変わらず綺麗だ」と夕里子を誉め、夕里子が「そういうのやめてください」と戸惑う場面からスタート。さらに北斗は「あなたはどこで夕里子に出会ったんですか？」と雄司に聞き、「その話、今関係ありますか？」と返す雄司に「いや何というか、夕里子とは違うというか」と北斗。「呼び捨てですか？」と雄司も戸惑いを隠せない。

その後も「超常現象を信じなくても、不可解なことが起こってることは、あなたも認めるでしょ？」「お前邪魔なんだよ」と言う鬼気迫る表情など、北斗のキャラクターが伝わってくるPVになっている。

「舘様の妖しさたまらない」「北斗のキャラが胡散臭くて気になる」「狂気に満ちた美しさが似合う」「私も舘様に綺麗って言われたい」などといったファンの声が続々と到着している。

■北斗総一郎のキャラクターPV

■超常現象専門家らしいミステリアスなカットも続々と公開