BMSG½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈBMSG ALLSTARS¡É¤¬À©ºî¡ª¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¥Æー¥Þ¶ÊMV¸ø³«

¢£Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥Æ¥£¥Æ¥åー¥É¤òÉÁ¤¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ëVFX¤¬Ì¥Î»¤¹¤ëMV
2025Ç¯9·î18Æü¤ËÀßÎ©5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBMSG¡£9·î27Æü¡¦28Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆÃÀß³«¾ì¤Ç¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÈBMSG ALLSTARS¡ÉÁ´°÷¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¤¬¡¢¡ÖGRAND CHAMP¡×¤À¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³µÇ°¤È¸¢°Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµÄ»öÆ²¤Ë¡¢¾ï¼±¡¢³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤¿¤á¤ËBMSG ALLSTARS¤¬ÀøÆþ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥Æ¥£¥Æ¥åー¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ÎÏ¶¯¤¤±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¯3¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç·ã¤·¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ìー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·ー¥ó¤âÊÑ²½¤·¡¢BMSG ALLSTARSÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤¿µðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä²°¾å¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ëVFX¤¬Ì¥Î»¤¹¤ë¸«±þ¤¨½½Ê¬¤ÎMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.01 ON SALE
BMSG ALLSTARS
DIGITAL SINGLEŽ¢GRAND CHAMPŽ£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØBMSG FES¡Ç25¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://bmsgfes.tokyo/
BMSG OFFICIAL X
https://x.com/BMSG_official