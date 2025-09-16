aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）がInstagramを更新。アメリカで過ごす自然体のオフショットを多数公開した。

【写真】すっぴんも！ナチュラルな姿でアメリカを楽しむaespaカリナ【動画】アメリカの情報番組「GMA」でのaespaのパフォーマンス

■アメリカのスーパーを楽しむaespaカリナ

投稿の1、2枚目は、飛行機の機内での鏡越しのセルフィー。カリナはカジュアルな黒い服装に身を包み、リラックスした雰囲気だ。またアメリカの街を歩いたり、スーパーで果物をたくさん手に取ったりと、等身大の姿で楽しんでいることが伝わってくる。

11～14枚目はレストランでくつろいだショット。髪の毛をヘアバンドでまとめ、ほぼすっぴんのようなナチュラルメイクで佇んでいる。15、16枚目はシャワーを浴びた直後か、ロングヘアは濡れた状態で、カリナは美しい素顔でカメラを見下ろした。

■aespaがアメリカの情報番組「GMA」でパフォーマンス！

なおaespaは現地時間9月12日、アメリカ・ABCテレビの情報番組『Good Morning America』に出演。新曲「Rich Man」をパフォーマンスした。