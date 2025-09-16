Snow Man公式TikTokで、岩本照＆深澤辰哉による、新曲「カリスマックス」ダンス動画が公開された。

■『音故知新』衣装のジャケットを脱いだ姿でわちゃわちゃダンス

動画は「Dance with カリスマックス」と添えて公開。ふたりは、ニューアルバム『音故知新』のアーティスト写真のジャケットを脱いだ姿で登場。上半身アップでニコニコ寄り添い、カメラに向かって手を伸ばすように「カリスマックス」をダンス。

“どいつもこいつも Crazy Crazy man”のあとは、さらに際立つわちゃわちゃ感。交互にカメラの前に進み、ノリノリでキメ顔を繰り出していく。背中合わせで踊りながらも笑顔が弾けるふたり。最後は息の合った、薬指だけを曲げるカリスマックスポーズで締め括った。

「ひーくんふっかが一緒だと全力でふざけてる笑」「いわふかテンション高っ！」「くっついてて仲良しすぎ」などといったファンの声が続々と到着している。

■笑顔が止まらない岩本＆深澤の仲良しムービー

