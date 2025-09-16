Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで、宮舘涼太とタイで撮影したオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介＆宮舘涼太のタイ動物園などでのオフショット

■「タイで舘様とロケしたよ～。楽しかったです。動物いっぱい」（佐久間）

佐久間と宮舘は、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の9月12日に放送された2時間スペシャルで、タイ・バンコクのジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンスとサファリ・ワールドを訪れた。

佐久間は「タイで舘様とロケしたよ～。楽しかったです。動物いっぱい」と添えて、オフショットを20枚も大量投稿。

トラの赤ちゃんにミルクをあげる姿（1・2）。ミーアキャットとの自撮り（4）。キリンを背景にした宮舘とのツーショット（5）。フラミンゴたちと一緒に片足立ちしてフラミンゴになりきる様子（6・7）。動物たちのオブジェと一緒に宮舘とツーショット（8）。ライオンに餌をあげる姿（9）。ライオンに向かって吠えている様子（10・11）。

オラウータンに股をタッチされた佐久間と横に並んだ宮舘のびっくり顔ツーショット（13）。ジュラシック・ワールド入口で宮舘と笑顔を見せたショット（14）。薄暗いなかで恐竜と撮影したソロショット（15）。恐竜を見上げる様子（16）。恐竜をバックにピース（17）。手にのせた猛禽類の大きな鳥と見つめ合う様子（18）。長いへびを首元に巻いた佐久間＆宮舘（19）。青空を背景にしたソロショット（20）。

「フラミンゴのポーズの体幹がすごい」「トラにミルクあげるさっくんかわいい」「ヘビを巻いても舘様はエレガント」「だてさく楽しんでて最高」などといったファンの声が続々と到着している。

なお、『それスノ』番組公式Instagramでは、サファリ・ワールドで象のオブジェと撮影した佐久間＆宮舘のツーショットが公開されている。

■佐久間がトラの赤ちゃんにミルクをあげる姿などを大量投稿

■佐久間＆宮舘が大きく手を広げるサファリ・ワールドのオフショット