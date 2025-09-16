フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は15日（日本時間16日）、敵地ドジャースタジアムでのドジャース戦に「2番DH」で先発出場。初回の第1打席に今季53号ソロを放った。

ナ・リーグで本塁打王を争う大谷翔平投手（49本塁打）の目前で放たれた一発で、その差を4本に広げた。



■今季左腕から放った22本目の本塁打

前日に2試合連発となる52号を放ったばかりのシュワーバー。この日も、初回に3試合連続となる今季53号を放ち先制点を挙げた。



初回表の第1打席、1死走者なしの場面でシュワーバーは、相手先発アンソニー・バンダ投手の5球目スライダーをすくい上げ、右中間スタンドへと運んだ。第1打席での本塁打は2試合連続。本塁打王を争う大谷の前で、貴重な先制点をもたらした。

MLB公式によると、この一発は今季シュワーバーが左腕から放った22本目の本塁打となり、左打者が放った本数としては、MLBの殿堂入り選手であるスタン・ミュージアル氏（1949年）、ブレーブスのマット・オルソン内野手（2021年）と並びMLB史上最多タイとなる。

なお、同じく左打者の大谷は今季49本塁打中12本を左腕から記録している。

シュワーバーは7回終了時で、2打数1安打1打点1四球、打率.245。試合は7回にフィリーズがウェストン・ウィルソン内野手の2ラン本塁打で逆転し4－3でリードしている。