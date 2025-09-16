ÅÄÃæ·½¡ÈÃãÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¡É¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦Âç²ñ»²²Ã¤â¡Ö¾Þ¶â80Ëü±ß¡×ÉÔÎÑÊóÆ»¸å¤Î¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡ÈÉüµ¢Æñ¹Ò¡É¤ÎÍ½´¶
¡¡8·î¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖEPT Barcelona¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¶È¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEPT¡×¤Ï¡ÖEuropean Poker Tour¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Í¿ô¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦3Âç¥Ý¡¼¥«¡¼Âç²ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÅÄÃæ¤â¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö8·î19Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ý¡¼¥«¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¸ø¼°X¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Day1B¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±¤Ë¥Ñ¡¼¥Þ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦É÷ËÆ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó8000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Øpoker news¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤Ï360°Ì¤Ç¡¢³ÍÆÀ¶â³Û¤Ï4400¥æ¡¼¥í¡ÊÌó80Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¡¼¥«¡¼¡ÊWSOP¡Ë¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢¾Þ¶â11Ëü5295¥É¥ë¡ÊÌó1700Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤Ï4·î¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç±ÊÌî²ê°ê¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±ÊÌî¤Ï2026Ç¯¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Ï5·î¤Ë¼ç±éÉñÂæ¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤òÌ³¤á¡¢6·î¤Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÁûÆ°Á°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡È¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¡É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·7·î°Ê¹ß¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤ÄÁûÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤â¡¢ÅÄÃæ¤¬6·î10Æü¤«¤é¿·ºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾Á°¤Ç¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö2024Ç¯10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÊ¤ò°ìÅÓ¤Ë»×¤¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ×Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÈÃãÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¡É¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡ÈÌò¡É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¨¡¨¡¡£