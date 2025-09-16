記者団に応じるトランプ米大統領＝１４日/Ken Cedeno/Reuters

ニューヨーク（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、上場企業が四半期ごとに決算を発表するという数十年にわたる慣行の終焉（しゅうえん）を支持した。この動きは、トランプ氏が米国経済の再構築を目指す中での最新の取り組みとなる。

四半期決算が廃止されれば、投資家の歓心を買うことに固執する経営陣の短期的な思考を変える劇的な転換となる一方で、ビジネス界や実体経済に関するタイムリーな情報が大幅に減ることにもなる。

トランプ氏は１５日、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルへの投稿で、企業は決算について「もはや四半期ごとの『報告』を強制されるべきではない」とし、報告は６カ月ごとにすべきだと述べた。

トランプ氏は「これによりコストが削減され、経営陣は適切な経営に集中できるようになる」「『中国は企業経営に５０〜１００年の展望を持っているのに、我々は四半期単位で経営している』という発言を聞いたことがないだろうか？ 良くない！！！！」と主張した。

この短期的思考への批判は、ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）や著名投資家ウォーレン・バフェット氏などが過去に展開してきた主張と重なる。

こうした主張の懸念は、米国企業が気まぐれな株式市場を喜ばせることに注力し過ぎる結果、長期的な課題や機会に十分な関心を向けていない点にある。

トランプ氏は、四半期報告書からの移行は「証券取引委員会（ＳＥＣ）の承認が必要」だと指摘している。

ＳＥＣは、近いうちにこの変更について見解を示す可能性がある。

アンドリーセン・ホロウィッツなどの主要投資家が出資するロングターム証券取引所はＳＥＣに対し、四半期決算報告の義務を撤廃し、６カ月ごとの決算報告を認めるよう近々請願する見通し。

業界関係者によれば、ＳＥＣの職員が規則案を作成し、それを裏付けるデータを収集するには、少なくとも６カ月を要する可能性がある。