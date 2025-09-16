É¹Àî¤¤è¤·¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¡ÁKII NIGHT¡Á¡×10¡¦1¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï16Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤· ¡ÁKII NIGHT¡Á¡×¤¬10·î1Æü¡¢¸á¸å8»þ5Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î2000Ç¯10·î¤«¤éÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç22Ç¯´Ö´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯2·î¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤· KIINA¡ÇS RADIO¡×¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÈÖÁÈ¤Ï¡¢É¹Àî¤¬¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡£¤Þ¤¿»þ¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¡Ö2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¡¢½é¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤·¤Æ½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÉ¹Àî¤¤è¤· È¢º¬È¬Î¤¤ÎÆó»þÈ¾¼¡Ïº¡Ù¤¬Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè¡¢²Î¼ê³èÆ°µÙÍÜÁ°¤Î2022Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÈÖÁÈ¤ò¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Èº£¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤· KIINA¡É¤ò³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤À¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ä²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£