¡Ú¥í¥¢¥Ã¥½¡Û¥Ûー¥à4Ï¢¾¡¡ªÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤·2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï15Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤·2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ûー¥à4Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
¥í¥¢¥Ã¥½¡¢15Æü¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥êー¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ë4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£
Á°È¾9Ê¬¡£¸ÅÄ¹Ã«¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Ë¡¢±öÉÍ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾21Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÂçËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¹â¹»À¸J¥êー¥¬ー ¿ÀÂå¤¬È¿±þ¤·ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥í¥¢¥Ã¥½¡¢Á°È¾¤Ç2ÂÐ0¤È¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡¢ÆÁÅç¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¡£¥Ûー¥à4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÂå·Ä¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËè»î¹ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×