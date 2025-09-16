À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×Ìó130²¯±ß¤ÇÇã¼ý¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡Ä2027Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ë¤â³«¶ÈÍ½Äê
À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Ç³«¶È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤äÁÏÂ¤Åª¤Ê¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë8¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¤¬2020Ç¯6·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Çã¼ý³Û¤ÏÌó130²¯±ß¤Ç¡¢À¾Éð¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î³¤³°¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£