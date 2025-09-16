¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÂÉ¤ò¼è¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬£±£¶Æü¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÎÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¼å¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤ª»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¼Ç¤É½ÌÀ¤Ç¡ËÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¹ñ¤ÎÂÉ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆ²¡¹¤ÈÀ¯ºö¤òÀï¤ï¤»¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤òÀï¤¤È´¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£½µÃæ¤Ë¤âÀµ¼°¤Ê½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬º£½µÃæ¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
