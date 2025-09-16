氷川きよし+KIINA.が、ラジオパーソナリティを務める冠番組『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』を、10月1日午後8時05分にスタートすることを発表した。

デビュー直後の2000年10月から文化放送で22年間冠レギュラー番組のパーソナリティを務め、2025年2月には特別番組『氷川きよしKIINA’S RADIO』の放送も好評を博していた。同局で約3年ぶりの冠レギュラーとなる今回の番組では、氷川きよし+KIINA.が“自然体”でリスナーの言葉に耳を傾け、素直な言葉で寄り添うという。また時にはゲストを招き、ここだけのスペシャルトークもお届け。

その他、番組スタートにあたり、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」でのチャンネル開設も決定。ディレクターズカット版の配信や、「QloveR」だけのオリジナルコンテンツも予定している。さらに有料会員の早期入会特典として「直筆のメッセージ入りはがき」のプレゼントも。詳細は番組内で発表される。

◆ ◆ ◆

◾️氷川きよし+KIINA. コメント

2000年にデビューし、その年の10月、初のラジオパーソナリティにして初の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』が文化放送でスタート。以来、歌手活動休養前の2022年12月までお世話になった文化放送で、またこうして番組ができるのは感無量です！ デビュー当時は、本当にしゃべりが苦手だった私が、このように楽しくトークできるようになったのも、ラジオを務めさせていただいたおかげです。ライフワークとも言うべき番組をまたスタートさせていただけることで、“今の氷川きよし KIINA”を皆様に知っていただき、今だから伝えたい言葉や歌をお届けし、皆様の声をたくさん聞かせていただければと思います。

◆ ◆ ◆

番組では、氷川きよし+KIINA.へのメッセージ（ふつおた）やリスナーからのお悩み相談のほか、その曲にまつわる思い出やエピソードとともにリクエスト曲も募集するという。