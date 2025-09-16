【「ストリートファイター6」×「ホロライブ」コラボ第2弾】 9月16日 発表

カプコンは、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」と「ホロライブ」のコラボ第2弾を開催することを9月16日に発表した。

本コラボは「ストリートファイター6」との描き下ろしコラボイラストを基に、カプコンの直営店舗にて限定プライズ景品の展開・コラボカフェの開催を実施する。

限定プライズ景品はカプコン直営アミューズメント施設店舗、オンラインクレーン「カプコンネットキャッチャー カプとれ 」にて9月26日より順次展開を予定している。ラインナップにはトレーディング缶バッジやアクリルスタンド、アクリルボードなどが展開する。

また、一部店舗にてコラボイラストを使用した等身大パネルの設置も予定している。

カプコンカフェ池袋店・梅田店の2店舗において、「ストリートファイター6×ホロライブ」コラボカフェは10月11日から11月20日まで期間限定で開催を予定している。コラボカフェではコラボメニューのほか、コラボカフェグッズの展開も予定している。

コラボ限定プライズ景品

・実施期間：9月26日 順次展開

※コラボプライズ景品は無くなり次第終了となります。

・取扱店舗：カプコン直営アミューズメント施設店舗（※一部店舗を除く）、カプコンネットキャッチャー カプとれ

・展開景品：

トレーディング缶バッジ(全8種)

トレーディングアクリルキーホルダー(全8種)

アクリルスタンド(全8種)

ウィンドウフラットポーチ(全4種)

アクリルボード(全4種)

Tシャツ(全8種)

スクエアクッション(全4種)

【カプとれ限定】タペストリー(全4種)

※トレーディング商材につきましては、中身はランダムでのご提供となります。

コラボカフェ

・実施期間：10月11日～11月20日

・十自店舗：「カプコンカフェ 池袋店」、「カプコンストア＆カフェ 梅田店」

※コラボカフェご利用には抽選予約へのお申し込みが必要となります。

※抽選予約期間：9月16日～9月23日23時59分

※当選発表は10月1日以降に実施いたします

※予約に空き枠が生じた際は、10月10日より先着順で予約枠を開放いたします。

コラボメニュー

・フードメニュー

「たっぷり野菜でガッツリキマったツナマヨクレープ」1,980円

「修行のお供にこれこれぇ！“ブシンリュー”バターチキンカレー」1,980円

「ころね＆真豪鬼の滅！冷しゃぶ＆おにぎり御膳」1,980円

「ジュリのピリ辛マーラータン ※肉盛りすいちゃんカスタム」1,980円

・スイーツメニュー

「タメたあとのご褒美いちごスイーツプレート」1,650円

「バナナをキメたパウンドケーキ カラフルスプレートッピング」1,650円

「ポポピキパで瞬獄殺！画伯のパンパンパンケーキ」1,650円

「師弟の思い出 いたずら終わりの風水ぶどうパフェ」1,650円

・ドリンクメニュー

「アキロゼの麦ジュース風アップルソニックサイダー」880円

「大空スバルの武神流ソーダフロート」880円

「戌神ころねのほうじ茶ラテ滅」880円

「星街すいせいの風水ソーダ」880円

「選べるカフェラテ」(全4種) 880円

※メニュー画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

コラボグッズ

・トレーディングアクリルスタンド(全8種) 990円

※通常アクリル4種 ホログラム4種

・トレーディングクリーナーマスコット(全8種) 990円

・トレーディングアクリルカラビナ(全8種) 990円

・BIGステッカー(全8種) 550円

・カードホルダー(全4種) 1,540円

・ふせん(全4種) 660円

・Tシャツ(全4種) 3,850円

・クリアファイル(全2種) 660円

・アクリルブロック(全1種) 3,300円

・バッグ(全1種) 2,970円

・タオル(全1種) 2,860円

・デスクマット(全1種) 3,850円

・マグカップ(全1種) 2,750円

※トレーディング商材につきましては、中身はランダムでのご提供となります。

※コラボカフェグッズに関してはカフェご予約のないお客様でもご購入いただけます。

※コラボカフェグッズに関しては後日カプコン直営物販店舗でも販売を予定しております。詳しくは続報をお待ちください。

(C)CAPCOM

(C) COVER