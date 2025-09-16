羊文学が、10月8日発売の最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』に収録される新曲「doll」を本日配信リリースした。

本日よりスタートしたツアーではアルバムに収録された新曲を初披露するなど、全20曲を演奏し満員の大阪城ホールを沸かせたという。そんな中配信された「doll」はどこかインディーズ時代のサウンドを彷彿させる、疾走感のあるギターロックに仕上がっているとのことだ。

配信に合わせて、10月8日リリースの最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』完全生産限定盤CDのパッケージデザインも公開された。バターにアルバムタイトルとアーティスト名が刻印されたボックス仕様となっており、CDのジャケットは完全生産限定盤特別アートワークが採用されている。完全生産限定盤には、2025年に開催した初のUSツアー＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞に密着したドキュメンタリー映像（Blu-ray）に加え、アルバム限定のオリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーも梱包されるなど、コレクション欲がかきたてられる豪華仕様となっている。

Apple Music / iTunesではPreOrder受付中だ。また、Spotifyでもカウントダウンページがオープンされている。

◾️「doll」 配信：https://fcls.lnk.to/doll

◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』

2025年10月8日（水）発売 ○通常盤［CDのみ］

価格：3,850円（税込） ○初回限定盤 [CD+Blu-ray]

価格：6,600円（税込）

Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞ ○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]

価格：8,800円（税込）

Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary

Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more

※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。

◾️＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞ 2025年

9月15日（月・祝）大阪・大阪城ホール

9月18日（木）ソウル

9月20日（土）上海

9月21日（日）北京

9月23日（火）広州

9月26日（金) 台北

9月28日（日）バンコク

10月9日（木）東京・日本武道館

10月10日（金）東京・日本武道館

◾️＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞ 2025年

10月15日（水）FR・Paris @L’Alhambra

10月16日（木）NL・Nijmegen @Doornroosje

10月18日（土）DE・Cologne @Die Kantine

10月19日（日）DE・Berlin @Columbia Theater

10月20日（月）PL・Warsaw @Proxima

10月22日（水）AT・Vienna @Flex

10月24日（金）UK・London @O2 Academy Islington