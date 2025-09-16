ミセス大森元貴、29歳の誕生日迎えた心境「気持ちをプラス1歳して過ごしてる」理由明かす
【モデルプレス＝2025/09/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が15日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。大森が、29歳の誕生日を迎えての感想を語った。
9月14日で29歳の誕生日を迎えた大森。この日は大森の誕生日を祝し、藤澤が「大森先生のお誕生日SP！！豪華2本立てで【ミセスLOCKS！』を行います！」と紹介し、藤澤と若井が進行役を務め、2本立てで番組を実施することになった。
その後、2人を進行役に番組を行うも、どちらも今一つな構成のまま終わる結果に。すると、大森が「これが本当の番組だったとしたら、どっちも2度と出ない！」と冗談交じりに評価していた。
そして、改めて29歳の抱負を尋ねられた大森は「僕、もう次の歳の年齢をイメージして過ごすんです」と返答。「気持ちの準備とか。29歳は29歳として受け取るといろいろこう思うかな、とか。『30になっちゃった』とかってきっと思うと思うんだけど、そういうのが自分の中で起こらないように、事前の気持ちをプラス1歳して過ごしてるなぁ」と、29歳の今はすでに30歳の気持ちで考えていると説明した。
若井はそんな大森に「すごいなぁ。だからこそ、こうしてミセスが活動できてる部分もあるもんね」としみじみ。藤澤も「先を見ながら…」と納得している様子だった。（modelpress編集部）
