ミセス大森元貴、幼少期の顔写真ケーキに「可愛すぎ」「面影ある」の声「ロッキン」裏側も公開
【モデルプレス＝2025/09/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が9月15日、自身のInstagramを更新。幼少期の顔写真ケーキを公開した。
【写真】ミセス大森の可愛すぎる幼少期
9月14日に誕生日を迎えた大森は「Happy Birthday Motoki」とメッセージが記されたバースデーケーキを公開。大森の幼少期の顔写真ケーキとなっており、年齢を祝う「29」のロウソクが添えられている。
また、9月15日に出演した音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のロゴ入りのバースデーケーキやオフショットも披露。Mrs. GREEN APPLEが同イベントに出演するのは2022年以来3年ぶり7回目となり、メインステージの1つ「LOTUS STAGE」にて同日のトリを飾った。
この投稿には「ケーキが可愛すぎてしんどい」「食べるのがもったいない」「面影ある」「笑顔が変わらない」「天使」「お誕生日おめでとう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
