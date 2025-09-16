大森元貴／Mrs. GREEN APPLE（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が9月15日、自身のInstagramを更新。幼少期の顔写真ケーキを公開した。

【写真】ミセス大森の可愛すぎる幼少期

◆大森元貴、幼少期の顔写真ケーキ公開


9月14日に誕生日を迎えた大森は「Happy Birthday Motoki」とメッセージが記されたバースデーケーキを公開。大森の幼少期の顔写真ケーキとなっており、年齢を祝う「29」のロウソクが添えられている。

また、9月15日に出演した音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のロゴ入りのバースデーケーキやオフショットも披露。Mrs. GREEN APPLEが同イベントに出演するのは2022年以来3年ぶり7回目となり、メインステージの1つ「LOTUS STAGE」にて同日のトリを飾った。

◆大森元貴の投稿に反響


この投稿には「ケーキが可愛すぎてしんどい」「食べるのがもったいない」「面影ある」「笑顔が変わらない」「天使」「お誕生日おめでとう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

