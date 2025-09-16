ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢¡¢·ê³«¤¥Ç¥Ë¥à¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡ÖÀè·î¡¢XROBOCON¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¹Ô¤±¤¿ÂçºåËüÇî¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËüÇî³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û