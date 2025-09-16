¡ÔÌÈºá¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Õ52ºÐ¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡É·Ý¿Í¡¡Óñ¤«¤ì¤ëËÜ³ÊÉüµ¢¤â¡Ä·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉÔÎÑÆâÍÆ¤È¤Î¡È¿©¤¤¹ç¤ï¤»¡É
¡Ô¤¢¤Îº¢¤ÏÅÏÉô¥µ¥¤¥Æ¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É ¸å¡¹ÅÏÉô¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡£¡Õ
¡ÔÅÏÉô¤ÏÌÌÇò¤¯¤ÆºÍÇ½¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡ÔÁá¤¯ÃÏ¾åÇÈ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡ÈÅÏÉô¡É¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤Î¤³¤È¡£º£¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈà¤Ø¤Î¡ÈÌÈºá¤ÎÀ¼¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
14ÆüÊüÁ÷¤ÎÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤ËÅÏÉô¤¬½Ð±é¡£5Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¡È¼Õºá²ñ¸«¡É¤ËºÆÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ç20Ç¯6·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇCM¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼Õºá²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÛ£Ëæ¤Ê²óÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÊóÆ»¤«¤é6¥«·î¸å¤È¤¤¤¦ÃÙ¤µ¤«¤é¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÊóÆ»¸å¡¢Ìó1Ç¯7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«½ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿ÅÏÉô¤Ï¡¢
¡Ö¡Ç22Ç¯2·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇò¹õ¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ù¡ÊÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏABEMA¤äYouTube¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´À¹´ü¤Î³èÌö¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÅÏÉô¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤ÎÀ¼¤¬¶È³¦¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç±ê¾å¤«¤éÌó5Ç¯¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëã´¤ÏºÑ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¡£
¡ÖÇ¯·î¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÈ¿¾Ê´ü´Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ÈÅÏÉô¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÈÖÁÈ¤Î±ê¾å¤òÈò¤±¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¡¢¹¥´¶ÅÙ¤ò¤«¤Ê¤êÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÅÏÉô¤ÎSNS¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÅÏÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¡¼¶É¤â¤¤¤è¤¤¤èÅÏÉô¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤éº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Çº£¸å¤â½Ð±é¤¬¸·¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈÖÁÈ¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¡È¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÉÔÎÑ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÈÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ò»È¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤È¤Ï¡È¿©¤¤¹ç¤ï¤»¡É¤¬°¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
ÅÏÉô¤¬¡ÈÃë¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¡É¤Ë¸½¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£