フューチャーは、2025年9月17日〜19日に開催されるVitafoods Asia 2025(会場：バンコク・クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター／ブース番号：C-25)へ、昨年に続き2回目の出展をします。

Vitafoods Asia 2025

フューチャーは、2025年9月17日〜19日に開催されるVitafoods Asia 2025(会場：バンコク・クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター／ブース番号：C-25)へ、昨年に続き2回目の出展。

2024年の初出展において多くの海外バイヤー・パートナー企業との新規取引を実現した実績を踏まえ、2025年はさらに拡充した製品ラインナップとプロモーション支援体制を発信します。

■出展の目的

1. グローバル市場での原料販売拡大

自社ネットワークを活かし、日本品質の原料を国際市場に展開

2. OEM事業の強化と深化

前回展示で得たフィードバックを反映し、さらに幅広いOEM受託製造体制を紹介

3. 販売支援事業の拡張

東南アジア市場に特化したライブコマースやSNSを活用した販促施策を訴求

■展示内容

・高品質原料の展示：アミノ酸、天然植物エキスなど

・OEM開発サンプル：サプリメント、ドリンク、スキンケア、ビューティ関連製品の最新ラインナップ

・販売支援パッケージ紹介：KOL/KOCを活用した越境ライブコマース事例、実績紹介

■来場者特典

展示会ブース(C-25)にて無料サンプルの提供,

新規契約向け特別プランの案内

日本ブランドの海外展開をトータルに支援する仕組みをご体感できます。

■代表コメント

代表取締役 小柳 みゆ：

「昨年のVitafoods Asia初出展では、多くの海外企業との出会いから新たな事業機会が生まれました。

2025年はその成果をさらに拡大し、原料・OEM・販売支援を組み合わせた日本発のトータルソリューションを強く打ち出していきます。

フューチャーは“Made in Japanを世界へ”という使命を掲げ、アジアを中心とした国際市場での存在感を一層高めていきます。」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フューチャーが出展！Vitafoods Asia 2025 appeared first on Dtimes.