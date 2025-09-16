フューチャーが出展！Vitafoods Asia 2025
フューチャーは、2025年9月17日〜19日に開催されるVitafoods Asia 2025(会場：バンコク・クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター／ブース番号：C-25)へ、昨年に続き2回目の出展をします。
2024年の初出展において多くの海外バイヤー・パートナー企業との新規取引を実現した実績を踏まえ、2025年はさらに拡充した製品ラインナップとプロモーション支援体制を発信します。
■出展の目的
1. グローバル市場での原料販売拡大
自社ネットワークを活かし、日本品質の原料を国際市場に展開
2. OEM事業の強化と深化
前回展示で得たフィードバックを反映し、さらに幅広いOEM受託製造体制を紹介
3. 販売支援事業の拡張
東南アジア市場に特化したライブコマースやSNSを活用した販促施策を訴求
■展示内容
・高品質原料の展示：アミノ酸、天然植物エキスなど
・OEM開発サンプル：サプリメント、ドリンク、スキンケア、ビューティ関連製品の最新ラインナップ
・販売支援パッケージ紹介：KOL/KOCを活用した越境ライブコマース事例、実績紹介
■来場者特典
展示会ブース(C-25)にて無料サンプルの提供,
新規契約向け特別プランの案内
日本ブランドの海外展開をトータルに支援する仕組みをご体感できます。
■代表コメント
代表取締役 小柳 みゆ：
「昨年のVitafoods Asia初出展では、多くの海外企業との出会いから新たな事業機会が生まれました。
2025年はその成果をさらに拡大し、原料・OEM・販売支援を組み合わせた日本発のトータルソリューションを強く打ち出していきます。
フューチャーは“Made in Japanを世界へ”という使命を掲げ、アジアを中心とした国際市場での存在感を一層高めていきます。」
