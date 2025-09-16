エバラ食品「おろしのたれ」 ミツハシライスとコラボの限定メニュー

エバラ食品工業はミツハシ（以下ミツハシライス）とのコラボレーション企画を開始した。9月1日から同30日までミツハシライスが運営する「GOHANYA’ GOHAN みなとみらい店」で同社の「おろしのたれ」を使った限定メニューを提供している。

両社はともにプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」のスポンサー企業。選手を従業員として迎え入れ、競技活動と仕事を両立する「デュアルキャリア」を支援している点も共通する。

両社にそれぞれ所属する2人の選手（エバラ食品所属・務台慎太郎選手、ミツハシライス所属・古川駿選手）がコラボメニューを監修。9月12日には店頭で両選手がサイン会や写真撮影などを行うイベントも予定。

コラボメニューは「大葉とニンニク香る 豚ロースと秋野菜の発酵旨味おろしのたれ膳」（税込み1350円、休日は同1450円）。

務台選手のイチオシする「おろしのたれ」をベースに、糀調味料の三五八（さごはち）や甘酒などで味付けした。具材にはさつまいもなどの秋野菜が入っており、旬の味覚も楽しめる。白米は古川選手がイチオシする横浜市産の「はるみ」を使用する。