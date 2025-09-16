氷川きよし、文化放送で約3年ぶりの冠レギュラー番組 「今の氷川きよし KIINAをみなさまに知っていただきたい」
歌手の氷川きよしがパーソナリティを務める冠レギュラー番組『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』が、10月1日午後8時05分より文化放送にてスタートする。氷川が文化放送でレギュラー番組を担当するのは約3年ぶり。
【画像】『氷川きよし特別公演』新ビジュアル
氷川は、デビュー直後の2000年10月に文化放送の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』をスタートさせて以来、22年間にわたりパーソナリティを務めてきた。今年2月には特別番組『氷川きよし KIINA’S RADIO』も放送された。
『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』では、氷川が“自然体”でリスナーの声に耳を傾け、率直な言葉で語りかけるほか、時にはゲストを招いたスペシャルトークも展開。さらに、番組の開始にあわせて文化放送のオリジナル配信プラットフォーム・QloveRにてチャンネル開設も決定しており、ディレクターズカット版の配信やオリジナルコンテンツの展開が予定されている。有料会員の早期入会特典として「直筆のメッセージ入りはがき」のプレゼントも用意されており、詳細は番組内で発表される。
番組では、氷川きよしへのメッセージやお悩み相談、リクエスト楽曲とそのエピソードなども募集中。
■氷川きよし コメント
2000年にデビューし、その年の10月、初のラジオパーソナリティにして初の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』が文化放送でスタート。以来、歌手活動休養前の2022年12月までお世話になった文化放送で、またこうして番組ができるのは感無量です！
デビュー当時は、本当にしゃべりが苦手だった私が、このように楽しくトークできるようになったのも、ラジオを務めさせていただいたおかげです。ライフワークとも言うべき番組をまたスタートさせていただけることで、“今の氷川きよし KIINA”をみなさまに知っていただき、今だから伝えたい言葉や歌をお届けし、みなさまの声をたくさん聞かせていただければと思います。
■『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』
放送日時：毎週水曜日 後8：05〜後8：15 ※初回放送：10月1日（水）
出演：氷川きよし パートナー：小宅世人（文化放送アナウンサー）
