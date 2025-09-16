大政絢「お食い初めを家族で」、名入り漆器に盛り付けた“手作り”祝い膳に反響「お食い初めが豪華」「愛情いっぱいですね」 夫はワンオク・Toru
4月に第1子を出産した俳優・モデルの大政絢（34）が14日、自身のインスタグラムを更新。「お食い初めを家族で」行ったことを報告し、漆器に美しく盛り付けた“手作り”のお食い初めメニューを写真で披露した。
【写真】「お食い初めが豪華」「愛情いっぱいですね」大政絢の“手作り”お祝い膳
知り合いから贈られたという名前入りの漆器には、赤飯、煮物、尾頭付きの鯛の塩焼きなど、伝統的な一汁三菜の料理がズラリ。「初めて鯛の塩焼きをオーブンで」作ったことも明かしている。
投稿ではほかにも「最近の家ご飯」を紹介しており、色鮮やかなとうもろこしごはん、米粉パンを使った朝食プレート、新調した鍋で作ったロールキャベツなど、手料理の数々を披露している。
コメント欄には「もうお食い初め おめでとうございます!!」「Toruくんとの宝物ちゃんの健やかなご成長喜ばしいですね」「お食い初めが豪華」「お食い初めも手作りされててすごすぎます 愛情いっぱいですね」「あやちゃんのご飯はいつも美味しそうだねぇ」「料亭やお洒落なCafeみたい」「まじで料理本出して欲しいです」など、さまざまな声が寄せられている。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト、Toruとの結婚を発表。今年4月に第1子となる男児を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っていた。
【写真】「お食い初めが豪華」「愛情いっぱいですね」大政絢の“手作り”お祝い膳
知り合いから贈られたという名前入りの漆器には、赤飯、煮物、尾頭付きの鯛の塩焼きなど、伝統的な一汁三菜の料理がズラリ。「初めて鯛の塩焼きをオーブンで」作ったことも明かしている。
コメント欄には「もうお食い初め おめでとうございます!!」「Toruくんとの宝物ちゃんの健やかなご成長喜ばしいですね」「お食い初めが豪華」「お食い初めも手作りされててすごすぎます 愛情いっぱいですね」「あやちゃんのご飯はいつも美味しそうだねぇ」「料亭やお洒落なCafeみたい」「まじで料理本出して欲しいです」など、さまざまな声が寄せられている。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト、Toruとの結婚を発表。今年4月に第1子となる男児を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っていた。