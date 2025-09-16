女優の江口のりこ（45）が15日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜後7・00）に出演。意外なプライベートを明かした。

今回の放送では、江口がお笑いコンビ「サンドウィッチマン」、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹、「カラテカ」の矢部太郎とともに、創立100周年を迎えた「大井川鐵道」に乗り込み、飲食店を探す旅に参加した。

普段の生活サイクルに話が及ぶと「朝早い。でも、それは全然苦痛じゃない。そもそも昔から早寝早起きだから、全然平気」と江口。「（寝るのは）最近めっちゃ早い。8時半とかには寝てる。起きるのも5時、6時とか」。親交が深い矢部も「LINEとかしても“寝るから”とかめっちゃ早い。LINEの締め切りが…。“おやすみなさい”って」と明かした。

そんな中、休みの過ごし方の話題に。サンドウィッチマンの伊達みきおから「休みの日、何してるんですか？」と聞かれた江口は「だいたい、外出ますね、私。1日中家でゆっくりっていうのが、あんまりなくて。外出て。（1人で）映画観に行って、スーパー行って、居酒屋行って、それで夕方にはもう帰ってきてご飯作って食べて早く寝るみたいな」とした。

食事は基本的に自炊だそうで「割と何でも。そんな凝ったものは作らないけど。お仕事してると、弁当ばっかりじゃないですか。だからもう自分で好きなもの作って。休みの日はそうしてますね」と話した。

さらに、旅好きだという江口に、飯尾が「1人旅いけるタイプですか？」と質問。すると、江口は「だいたい1人ですね。他人と旅行したことないです」と驚きの告白。旧知の仲である矢部とも「ちょっと嫌ですね。旅行は嫌です」とキッパリ。

「一緒に行ったとして、別に矢部さんじゃないにしても、やっぱりそれぞれお腹がすくタイミングとか違うと思うんですよ。だから、自分がしたいと思ったこと100％満喫できるのは1人で行った方がいいなって。でも、1人で行くと、すぐに退屈だなってやっぱ思うんですよ。誰かがいたら、しゃべったりできるのになあって、いつもそれは思います」と明かした。