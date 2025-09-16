声優花澤香菜（36）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に火曜レギュラーとして生出演。声優小野賢章（35）との離婚発表後、初のテレビ生出演となった。

MCハライチ澤部佑が「火曜レギュラーの花澤さん、小杉さんです」と紹介したあとでブラックマヨネーズ小杉竜一の挙動が不審だったこともあって「どうしました、小杉さん」と尋ねると「身も心もすっきり軽めに」と独身になったばかりの花澤を心境を代弁した。花澤は両手を横に大きく振ってごまかすように笑顔をみせた。

澤部は「本人が言うならいいですけど」と小杉にやんわりと注意。ここで神田愛花が「おつとめご苦労さまでした。5年間」と小野との結婚生活が5年だったことを含めて、花澤をねぎらった。花澤は「ぽかぽかで婚活スペシャルとかやってたじゃないですか。すっごいひとごとじゃない感じでした」と目をカッと見開いてしゃべった。

さらに共演する男性4人アイドルグループOWV（オウブ）浦野秀太がギザギザの失恋マークのハートイラスの刻印されたTシャツを着てきたことで「浦野くんがいじってきてます」と花澤は笑いながら逆にイジってみせた。

花澤は2020年7月8日、小野と結婚したことをSNSで報告。25年9月14日、花澤が、文化放送「花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、夫の小野との離婚を肉声で報告していた。