お笑いコンビ、紅しょうがの稲田美紀(36)が15日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ファーストキスの思い出を明かした。

稲田が「高2のとき初めて彼氏できて、付き合って2週間後にコムボックス光明寺（大阪府和泉市のショッピングモール）のとこ行って5〜6時間キスしたんです」とと告白すると出演者から「えー!」「長い!」と驚きの声があがった。

さらに稲田は「商業施設の前で、閉まったあと暗いんですよ。お互い初めてのキスで、キスがおいしすぎてビックリしたんです」と、当時を回顧し「味とか触感にお互いがびっくりして『これはいつまで経ってもおいしいのか?』っていうので、18〜23時ですよ。気付いたら11時やったんです」とファーストキスの思い出を明かした。

稲田が「お互い『プルンプルンやな』『おいしいな、おいしいな』ってなって。キスってめちゃくちゃおいしい。フルーチェよりゼリー」と語ると一同から笑いが漏れた。

稲田は24年、自身をモデルとしたセミヌード写真展「MARRY MIKI」を東京と大阪で開催した。