モスバーガーを展開するモスフードサービスは、9月17日〜11月18日の間、四季の旬菜料理を提供するレストラン「あえん」の都内4店舗において、秋田県横手市の食材と秋野菜を活用したあえんの秋メニューを提供する。

「あえん」は“里山の恵み”をキーワードに、新鮮なこだわり野菜や、厳選魚、良質な肉を使い、素朴な味わいや雰囲気、そして季節の移り変わりを、季節の旬菜料理を通して楽しめる和食レストラン。1999年6月に「自由が丘店」を初出店し、現在では東京都内に4店舗を展開している。また、レストランスタイルだけではなく食堂タイプの「玄米食堂あえん」を埼玉県と東京都に3店舗展開している（今回のフェアは実施しない）。店舗名の「あえん」は、「亜鉛」に由来する。

「亜鉛」は、肌の新陳代謝や骨の成長、また正常な味覚にとって大切な役割を果たすミネラルとのこと。



「秋の竹籠ごちそう膳」

「あえん」では、産地応援の取り組みとして、各地の季節感のある食材を活用している。秋メニューでは、“発酵のまち”として知られる秋田県横手市産の食材の魅力を届ける商品を用意した。横手市は、秋田県の内陸南部に広がる横手盆地の中央に位置する、日本国内で有数の豪雪地域であり、厳しい冬を越えるために食材の保存技術や発酵の食文化が発展してきたという背景もある。今回はそんな横手市で作られた生ハムやいものこ、塩麹を、秋に旬を迎える野菜とともにメニューに仕立てた。

［提供概要］

フェア名称：あえん 秋メニューフェア

期間：9月17日（水）〜11月18日（火）

実施店舗：都内4店舗（あえん自由が丘店、あえん伊勢丹会館店、あえん目白店、あえん大崎ThinkPark店）

内容：秋田県横手市の食材と旬の秋野菜を活用した期間限定メニューを販売

※店舗によってメニューは一部異なる

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company