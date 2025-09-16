

左から：スッキーリ！ トイレ用 ほがらかなキンモクセイ、スッキーリ！ お部屋用 ほがらかなキンモクセイ、スッキーリエア！ トイレ用 ほがらかなキンモクセイ

アース製薬は、9月22日に消臭芳香剤「スッキーリ！ほがらかなキンモクセイ」を発売する。

キンモクセイの香りは一時的なブームにとどまらず、様々な日用品で秋の香りの定番としてアイテム数が増加するなど、その人気は拡大し続けている。今回、レギュラー品として新発売する「ほがらかなキンモクセイ」シリーズは、「スッキーリ！」シリーズの高い消臭力と香りの持続性で、多くの消費者に愛される金木犀の香りを実現した。上品で柔らかな金木犀の香りに、甘くフレッシュなベルガモットやアプリコットのアクセントを加え、優しく落ち着いた香りに仕上げている。幅広い年代に愛される、心安らぐキンモクセイの香りが特長。また、天然精油を配合しており、上質な香りを楽しめる。

「スッキーリ！」は、独自の「逆さボトル」を採用した消臭芳香剤ブランド。重力で消臭芳香液が上から下へと落ちるため、液残りせず、最後の1滴まで消臭効果と香りが続く。また、「スッキーリ！」ブランドのスプレータイプである「スッキーリエア！」は、パワー噴射でトイレのイヤなニオイを瞬時に消臭し、さわやかな香りを広げる。さらに、除菌成分イソプロピルメチルフェノール（IPMP）配合で、便器内の除菌も可能（便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。すべての菌を除菌するわけではない）。2016年の発売以降、その効果の持続性で多くの消費者から好評を得ている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月22日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp