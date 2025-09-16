

「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ホワイトアソート 12枚入」

白元アースは、メイクがつきにくく、顔にフィットして小顔に魅るマスク「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ」に、マスク本体のカラーがホワイトで4色の耳ひもから選べる「ホワイトアソート 12枚入」を9月22日から数量限定で発売する。

現在、マスクは色や形が様々となり、シーンに合わせて使用するなど、選択肢も広がった。今回、使用しているマスクのカラーについて同社が独自に調査したところ、多くの人が白色を選び、「白が無難」「清潔感がある」「白が好き」といった理由が挙げられていることが分かった。

そこで、メイクがつきにくく、“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”とマスク姿を素敵に見せたい人々に好評を得ている「ビースタイル 立体タイプ」に「ホワイトアソート 12枚入」を数量限定で発売する。マスク本体のカラーがホワイトで、耳ひもがマロン、ライトベージュ、ピーチモカ、グレーの4色から選べるバイカラータイプとなっている。また、小顔に魅せるマスク形状はもちろん、耳が痛くなりにくいふんわり幅広耳ひもや0.1μmの微小粒子をカットする不織布フィルターを採用し、ウイルス飛まつ、花粉、PM2.5対策もできるマスクとなっている。

ビースタイルは、マスク姿も素敵に魅せたいと思う人々の強い味方だという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月22日（月）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp