関西国際空港直結のホテル日航関西空港は、オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」において、10月1日〜11月3日のランチおよびディナータイムに「ハロウィン・フロマージュブッフェ」を開催するす。

同フェアでは、フロマージュをテーマに季節の食材を使用した、ハロウィンシーズンらしい遊び心満載の料理が登場する。「海老とモッツァレラチーズ 南瓜のチーズフォンデュ」やリアルな見た目が特徴の「ビーフシチューと指ソーセージとニョッキのオーブン焼き」など、楽しさと季節感を融合させたメニューを楽しめる。また、リアルさと可愛さを追求した「芋虫風さつま芋のロールケーキ」や土・日・祝日限定の「ミイラ仕立てのマフィン」など、ハロウィンならではのユニークなデザートもラインアップ。

その他、10月25日・26日のディナー限定で「ハロウィンナイト The Brasserie」を開催する。毎年恒例の「かぼちゃの重さ当てクイズ」や「キャンディつかみ取り」のほか、箱の中身を当てる「ミステリーBOX」、ホテルスタッフによる「フェイスペイント」など、料理と一緒にハロウィンの雰囲気を存分に楽しめる。さらに、同2日間ディナーは、前日までに予約のうえ仮装をして来店した子ども（12歳以下）には、ブッフェ料金を1000円引きする特典も用意している。

家族・友人と、見て楽しく・食べて美味しいひとときを過ごしてほしい考え。

［「ハロウィン・フロマージュブッフェ」概要］

開催日：10月1日（水）〜11月3日（月）

※定休日：毎週月曜日（祝日除く）・10月14日（火）

営業時間：ランチタイム11:30〜14:30（最終入店14:00） ディナータイム17:30〜20:30（最終入店20:00）

※土・日・祝日のみ営業

提供場所：ホテル日航関西空港 オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」（2階）

ホテル日航関西空港＝https://www.nikkokix.com