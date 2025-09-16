¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢10·î24Æü¤Î²¤½£±óÀ¬¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¡Ö¥³¥â³«ºÅ¡×¤Ë·èÄê¡ª½÷»ÒEURO¥Ù¥¹¥È4¤Î¶¯¹ë¤ÈÂÐÀï
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï16Æü¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤ª¤è¤Ó»î¹ç²ñ¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2027Ç¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£10·î¤Ï²¤½£±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê¡£¥³¥â¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥·¥Ë¥¬¡¼¥ê¥ã¤Ë¤Æ¡¢18:15¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èò½ëÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥â¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥·¥Ë¥¬¡¼¥ê¥ã¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¤òÀï¤¦¥³¥â1907¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Ì¾¾Î¤Ï¥³¥â½Ð¿È¤ÎÅÁÀâÅª¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ïº£²Æ¤Î½÷»ÒEURO¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¯¹ë¡£¤·¤«¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È½à·è¾¡¤Ç»àÆ®¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤Ë·è¾¡ÃÆ¤òµö¤·¤Æ·àÅª¤Ê·Á¤Ç¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È½÷»ÒEURO½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¤³¤Á¤é¤â¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£
º£¡¢¡ÖºÇ¤â¹â¤¤µëÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×TOP5
Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤²¤½£8¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£