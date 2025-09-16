歌手の藤井風さんは9月14日、自身のInstagramを更新。圧巻のモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤井風さん公式Instagramより）

歌手の藤井風さんは9月14日、自身のInstagramを更新。圧巻のモデルショットを公開しました。

個性的な衣装を着こなす姿

藤井さんは「藤井風が、これまでで最も大胆でスピリチュアルなアルバム『Prema』で帰ってくる」と英語でつづり、3枚の写真と2本の動画を公開しました。ファッション誌『L'OFFICIEL』でのスタイルの良さが際立つモデルショットです。

1枚目はスーツにデニムパンツを合わせたスタイル、3枚目は茶色いジャケットにベージュのパーカーを合わせた秋らしいコーディネートなど、どれも個性的な衣装ですが、藤井さんは自然に着こなしています。動画には撮影中の様子が映されており、写真にはない別のコーディネートも。

動きのある衣装で大胆なジャンプ

同日の別投稿では、さらなるモデルショットも公開した藤井さん。こちらも個性的で魅力にあふれる姿です。特に写真の3枚目は、装飾が揺れる衣装を身にまといジャンプする姿で、とても躍動感があります。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)